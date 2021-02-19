Хто потрапив під нові санкції РНБО і що про них відомо

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти низки осіб, які можуть бути причетні до фінансування тероризму на Донбасі. Зокрема, у списку загалом фігурують 8 осіб.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Відзначимо, Наталю Лавренюк називають цивільною дружиною народного депутата Тараса Козака, який раніше потрапив під санкції, коли, в тому числі, були закриті три його телеканали.

За його словами, до санкційного списку потрапили:

Як раніше писало РБК-Україна, фінансування заблокованих раніше телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne здійснювалося частково через зареєстровану в Ростові-на-Дону компанію "Торговий дім "Донське вугілля". Ця компанія займається вугільним бізнесом на окупованому Донбасі.

Її засновниками виступають фігуранти нинішнього списку санкцій Олександр Маслюк та Віталій Донченко, а директором - Сергій Лісогор.

Крім того, Лісогор вказаний директором зареєстрованої в Москві компанії ФК "Стратегія", яка займається торгівлею паливом. З нею пов'язана компанія ІК "Таврия-Север". Її засновником вказана кіпрська Ventolor Investments Limited, яка належить Оксані Марченко - дружині нардепа Віктора Медведчука.

Секретар РНБО також заявив, що проти Марченко та Медведчука ввели санкції за фінансування тероризму. Обмеження вводяться на три роки.