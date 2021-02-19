ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Хто потрапив під нові санкції РНБО і що про них відомо

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 18:15
Хто потрапив під нові санкції РНБО і що про них відомо Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти низки осіб, які можуть бути причетні до фінансування тероризму на Донбасі. Зокрема, у списку загалом фігурують 8 осіб.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, до санкційного списку потрапили:

  • Костянтин Вацьковський - громадянин Росії
  • Валерій Донченко - громадянин Росії
  • Наталя Лавренюк - громадянка України
  • Сергій Лісогор - громадянин Росії
  • Оксана Марченко - громадянка України
  • Олександр Маслюк - громадянин Росії
  • Віктор Медведчук - громадянин України
  • Михайло Попов - громадянин Росії

Відзначимо, Наталю Лавренюк називають цивільною дружиною народного депутата Тараса Козака, який раніше потрапив під санкції, коли, в тому числі, були закриті три його телеканали.

Як раніше писало РБК-Україна, фінансування заблокованих раніше телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne здійснювалося частково через зареєстровану в Ростові-на-Дону компанію "Торговий дім "Донське вугілля". Ця компанія займається вугільним бізнесом на окупованому Донбасі.

Її засновниками виступають фігуранти нинішнього списку санкцій Олександр Маслюк та Віталій Донченко, а директором - Сергій Лісогор.

Крім того, Лісогор вказаний директором зареєстрованої в Москві компанії ФК "Стратегія", яка займається торгівлею паливом. З нею пов'язана компанія ІК "Таврия-Север". Її засновником вказана кіпрська Ventolor Investments Limited, яка належить Оксані Марченко - дружині нардепа Віктора Медведчука.

Секретар РНБО також заявив, що проти Марченко та Медведчука ввели санкції за фінансування тероризму. Обмеження вводяться на три роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика РНБО Донбас Санкції
NEWS
Новий карантин і очікування вакцинації. Як Україна протистоїть коронавірусу
Новий карантин і очікування вакцинації. Як Україна протистоїть коронавірусу
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ