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Відсторонення або імпічмент: спікер Конгресу хоче дострокового відходу Трампа

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 07 січня 2021 21:55
Відсторонення або імпічмент: спікер Конгресу хоче дострокового відходу Трампа Фото: Ненсі Пелосі (flickr.com/170582165@N07)
Автор: Роман Тверденко

Президента США Дональда Трампа потрібно усувати від посади. Якщо це не буде зроблено, Конгрес може зайнятися імпічментом президенту.

Про це заявила спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, повідомляє CNN.

Пелосі закликала до дій віце-президента Майка Пенси за зміщення Трампа відповідно 25-й поправці до Конституції і заявила про готовність розпочати процедуру імпічменту.

"Я приєднуюся до лідера демократів у Сенаті, який закликав віце-президента змістити Трампа, негайно 25-ю поправку. Якщо віце-президент і Кабінет міністрів не зробить ніяких дій, Конгрес може приступити до імпічменту, що є переважною настроєм фракції демократів і американського народу", - сказала вона на прес-конференції.

Нагадаємо, ряд представників Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті висловилися за застосування 25-ї поправки до Конституції. Вона передбачає визнання чинного президента нездатним перебувати на посаді і його повноваження тимчасово переходять до віце-президента, яким є Майк Пенс.

У той же час, обраний президент США Джо Байден не збирається приєднуватися до закликів однопартійців.

Нагадаємо, сьогодні Трамп заявив, що мирно передати владу своєму наступнику Джо Байдену. При цьому Трамп досі не визнає результати голосування.

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