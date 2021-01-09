Трампу могут объявить импичмент после инаугурации Байдена

Действующему президенту США Дональду Трампу могут объявить импичмент уже после завершения президентского срока и инаугурации Джо Байдена. Это связано с тем, что верхняя палата Конгресса не планирует собираться на заседание до 19 января.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на меморандум, который распространил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Сообщается, что если не удастся добиться согласия всех 100 сенаторов, то Сенат не сможет собраться на заседание до 19 января. В этом случае, если Палата представителей утвердит статьи импичмента, то Сенат получит их только 19 или 20 января.

Рассмотрение импичмента Сенат сможет начать только 20 или 21 января в 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву), а полномочия Трампа истекают в 12:00 20 января.

"Процесс в Сенате, таким образом, начнется после окончания президентского срока Трампа - либо через час после его окончания 20 января, либо через 24 часа после его окончания 21 января", - говорится в распространенном меморандуме.

В свою очередь, это означает, что импичментом будет заниматься уже лидер демократов Чак Шумер, поскольку Демократическая партия получила контроль над Сенатом.

Также пока не понятно, кто будет главой на процессе по импичменту Трампа, поскольку к этому моменту он уже не будет считаться действующим президентом. При стандартной процедуре на процессе председательствует глава Верховного суда США.

Напомним, ранее CNN сообщило, что импичмент Трампу могут объявить уже в середине следующей недели.

В то же время глава судебного комитета Сената США Линдси Грэм считает, что любая попытка объявления импичмента Трампу обречена на провал.