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Імпічмент Трампу можуть оголосити на наступному тижні, - CNN

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 08 січня 2021 17:34
Імпічмент Трампу можуть оголосити на наступному тижні, - CNN Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Імпічмент чинному президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу можуть оголосити вже в середині наступного тижня. Раніше в Конгресі заявили про початок процедури оголошення імпічменту Трампу.

Про це повідомив журналіст CNN Джим Скиутто в Twitter.

"Білий дім оголосить імпічмент президенту Трампу до середини наступного тижня, якщо його не знімуть (з порядку денного, - ред.) віце-президент і Кабінет міністрів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше член Конгресу США Ільхан Омар заявила, що готує статті імпічменту чинного президента США Дональда Трампа.

Крім того, ряд представників Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті США висловилися за застосування 25-ї поправки до Конституції. Вона передбачає визнання чинного президента нездатним перебувати на посаді і його повноваження тимчасово переходять до віце-президента, яким є Майк Пенс.

Спікер Конгресу хоче дострокового відходу Трампа. Ненсі Пелосі закликала до дій віце-президента Майка Пенси за зміщення Трампа відповідно 25-й поправці до Конституції і заявила про готовність розпочати процедуру імпічменту.

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