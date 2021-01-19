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Трамп виступив з прощальним зверненням: пишаюся, що не почав нових воєн

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп виступив з прощальним зверненням напередодні інавгурації обраного президента Джо Байдена. Він, зокрема, заявив, що перший за кілька десятиліть не почав нових воєн.

Трампа у своєму Twitter цитує журналіст "Голосу Америки" Михайло Комадовский.

Так, 45-й президент США зазначив, що йому вдалося уникнути нових воєн за час на посаді.

"Я особливо пишаюся тим, що є першим президентом за кілька десятиліть, який не почав нових воєн", - сказав він.

Також Трамп зазначив, що в результаті "сміливою дипломатії вдалося досягти низки історичних мирних угод на Близькому Сході.

"Це світанок нового Близького Сходу, і ми повертаємо наших солдатів додому", - додав він.

Крім того, Трамп прокоментував штурм Капітолію 6 січня, в результаті якого загинули 5 людей.

"Всі американці прийшли в жах від штурму нашого Капітолію. Політичне насилля - це напад на все, чим ми, американці, дорожимо. Цього не можна терпіти", - сказав президент.

Щодо нової адміністрації Байдена, Трамп сказав, що "молиться за її успіх".

РБК-Україна писало, що Трамп планує ефектно покинути пост президента США. Він планує зібрати мітинг своїх прихильників, також в його честь буде організований збройний салют з 21 гармати.

Нагадаємо, інавгурація Байдена відбудеться у Вашингтоні завтра, 20 січня.

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Новини України инаугурацияДональд Трамп