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Масштабний мітинг і збройовий салют: Трамп ефектно покине Білий дім

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 19 січня 2021 10:17
Масштабний мітинг і збройовий салют: Трамп ефектно покине Білий дім Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Игорь Литвиненко

Дональд Трамп планує ефектно покинути пост президента США. Він планує зібрати мітинг своїх прихильників, також на його честь буде організований збройний салют з 21 знаряддя.

Про це повідомляє Business Insider.

Трамп планує разом з сім'єю 20 січня покинути Білий дім на вертольоті, який вирушить у свою приватну резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді.

"Церемонія виїзду для Трампа планується з такою ж помпою і урочистістю, як фінальна серія. На порядку денному - караул і салют з 21 знаряддя", - повідомляє видання.

Така церемонія є традиційною формою військової почесті.

Раніше Трамп повідомив, що не буде присутній на інавгурації Джо Байдена.

"Я не піду на інавгурацію 20 січня", - сказав Трамп.

Нагадаємо, інавгурація Байдена відбудеться у Вашингтоні завтра, 20 січня. Напередодні урочистої церемонії у Вашингтоні запровадили посилені заходи безпеки. Детальніше про церемонію інавгурації читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також повідомлялося, що нацгвардійці США перед інавгурацією демократа Джо Байдена пройдуть додаткову перевірку з питань внутрішньої безпеки.

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