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Трамп вперше публічно визнав перемогу Байдена на виборах президента США

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп вперше публічно визнав перемогу його опонента Джо Байдена на виборах президента. Він заявив, що не йде на другий термін, і що зараз відбувається передача влади.

Про це пише CNN.

Трамп записав відеозвернення, в якому підтвердив, що нова адміністрація вступить на посаду 20 січня.

"Зараз я зосереджений на забезпеченні плавної, впорядкованої передачі влади", - сказав Трамп.

Таким чином, він визнав свою поразку на президентських перегонах через два місяці після проведення виборів. Це сталося на тлі нових заяв про можливий імпічмент Трампа, а також коли виникли юридичні питання про його винність в підбурюванні після вторгнення в Капітолій США днем раніше.

У відео, опублікованому більш ніж через 24 години після заворушень у середу, Трамп закликав до "зцілення і примирення" і сказав, що країна повинна рухатися вперед.

Раніше повідомлялося, що Трамп обговорював питання про помилування. Прон хотів помилувати себе в останні дні свого президентства.

РБК-Україна писало, що спікер Конгресу хоче дострокового відходу Трампа. Пелосі закликала до дій віце-президента Майка Пенси за зміщення Трампа відповідно 25-й поправці до Конституції і заявила про готовність розпочати процедуру імпічменту.

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