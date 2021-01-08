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Трамп впервые публично признал победу Байдена на выборах президента США

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп впервые публично признал победу его оппонента Джо Байдена на выборах президента. Он заявил, что не идет на второй срок, и что сейчас происходит передача власти.

Об этом пишет CNN.

Трамп записал видеообращение, в котором подтвердил, что новая администрация вступит в должность 20 января.

"Сейчас я сосредоточен на обеспечении плавной, упорядоченной передачи власти", - сказал Трамп.

Таким образом, он признал свое поражение в президентской гонке спустя два месяца после проведения выборов. Это случилось на фоне новых заявлений о возможном импичменте Трампа, а также когда возникли юридические вопросы о его виновности в подстрекательстве после вторжения в Капитолий США днем ​​ранее.

В видео, опубликованном более чем через 24 часа после беспорядков в среду, Трамп призвал к "исцелению и примирению" и сказал, что страна должна двигаться вперед.

Ранее сообщалось, что Трамп обсуждал вопрос о помиловании. Он хотел помиловать себя в последние дни своего президентства.

РБК-Украина писало, что спикер Конгресса хочет досрочного ухода Трампа. Пэлоси призвала к действиям вице-президента Майка Пенса по смещению Трампа согласно 25-й поправке к Конституции и заявила о готовности запустить процедуру импичмента.

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