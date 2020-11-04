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Трамп про результати виборів у США: ми виграли скрізь

Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Дональд Трамп назвав результати виборів феноменальними. За його словами, він виграв скрізь.

Про це Трамп заявив під час брифінгу.

Трамп заявив, що був готовий сьогодні оголосити про перемогу на виборах президента, однак цьому завадила уповільнення підрахунку голосів.

"Ми виграли скрізь, ми виграли всі. Сьогоднішні результати - вони просто феноменальні. Всі повинні виходити і святкувати. Ми виграли штати, які не очікували виграти. Ми виграємо Мічиган, Вісконсін, нам навіть не потрібні всі ці штати для перемоги", - сказав Трамп.

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При цьому він додав, що була група людей, які хотіли позбавити американців права голосу. Незважаючи на це, на вибори прийшло велика кількість американців.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп заявив, що він виграє вибори президента США, але у нього намагаються "вкрасти" перемогу.

Нагадаємо, у США завершилося голосування на виборах президента у всіх штатах. За посаду президента борються Дональд Трамп і Джо Байден.

Також повідомлялося, що, за попередніми результатами, Трамп лідирує в шести ключових штатах.

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Новини України Дональд ТрампВибори в США