Вибори в США: перші результати голосування

Попередні результати виборів в США 2020 будуть з'являтися по завершенні офіційного голосування 3 листопада. Традиційно ніч після президентських виборів є вирішальною для встановлення імені переможця. Однак в цьому році підрахунок голосів може затягнутися через проведення дострокових виборів.

Оприлюднено перші результати

На двох виборчих дільницях у штаті Нью-Гемпшир вибори вже завершились. Голосування в Діксвілл-Нотч стартувало опівночі і тривало кілька хвилин. Перемогу в цьому містечку здобув Джо Байден з 5 голосами, Дональд Трамп отримав 0 голосів.

У Міллсфілді на виборах переможцем став чинний президент Трамп з підтримкою 16 виборців. За демокарата Байдена проголосувало 5 осіб.

Результати виборів президента США в Діксвілл-Нотч (фото: twitter.com/Frontlinestory)

Коли оголосять підсумки голосування

Зазвичай результати голосування громадян стають відомі наступного за днем ​​виборів ранку. Після закриття виборчих дільниць протягом ночі головні американські ЗМІ оприлюднюють попередні підсумки виборів. Вони засновані на даних екзит-полів та офіційних даних від місцевої влади, по мірі підрахунку голосів у кожному штаті.

Перші прогнози з'являться в Північній Кароліні після завершення голосування 3 листопада о 19:30 (02:30 4 листопада за Києвом). Також в цей час закриються дільниці в Огайо.

О 20:00 (03:00 за київським часом) завершиться голосування у Флориді і Пенсільванії.

О 21:00 (04:00 за Києвом) - закінчення виборів в Арізоні, Мічигані, Вісконсині.

Процес обробки бюлетенів займе від декількох діб до декількох тижнів, після чого буде сформована Колегія вибірників.

Варто зазначити, що в США діє непряма система виборів, тому переможця визначають не за результатом волевиявлення більшості громадян, а голосуванням делегатів від кожного штату.

Воно пройде через 41 день після загальних виборів - 14 грудня 2020. Офіційне оголошення переможця відбудеться 6 січня 2021 року.

Як вплине дострокове голосування встановлення результатів

Під час виборчої кампанії 2020 надзвичайно популярним у американців стало "раннє" голосування. Через пандемію СOVID-19 його умови в ряді штатів спростилися, і майже 100 млн американців скористалося можливістю відправити бюлетень поштою або прийти на дільницю достроково.

Саме цей спосіб голосування і рекордно висока явка, на думку експертів, можуть істотно затягнути процес встановлення результатів, тому що правила підрахунку голосів у штатах розрізняються:

У деяких з них спочатку будуть оброблятися бюлетені, заповнені особисто в день виборів. Наприклад, у Вісконсині, Мічигані і Пенсільванії підрахунок "дострокових" голосів почнеться тільки з 3 листопада.

В інших штатах (Флорида, Арізона, Північна Кароліна і ін.) результат раннього голосування буде повідомлятися першим або включатися в попередній підрахунок разом з бюлетенями офіційного дня виборів 3 листопада.

Крім того, в ряді штатів прийматимуть поштові бюлетені і після дня виборів, якщо на штампі листа вказана дата до 3 листопада, наприклад, в Огайо.

Прогноз результатів виборів в США

Головними конкурентами в боротьбі за президентське крісло є чинний глава держави, республіканець Дональд Трамп і представник Демократичної партії, колишній віце-президент Джо Байден. За даними передвиборних рейтингів ресурсу RCP, Байден випереджав Трампа майже на 7% (50,7% проти 44,0%).

Протягом виборчої кампанії демократи виступали за дострокове голосування, тому соцдослідження прогнозують лідерство Джо Байдена за результатами обробки бюлетенів, відправлених поштою.

Так, попередні результати у Флориді і Арізоні найімовірніше виявляться на користь демократів. Згідно з рейтингами, Байден лідирує тут з перевагою в 2-3%, і в першу чергу в даних штатах оприлюднять підсумки дострокового голосування.

У той же час республіканці закликали виборців приходити на вибори в день голосування 3 листопада.

Тому перші підсумки виборів в штатах, що "коливаються" (де електоральні симпатії за кандидатів розподілилися порівну), можливо будуть відрізнятися від остаточних результатів після обробки всіх бюлетенів. Така ситуація можлива в Пенсільванії, Огайо, Вісконсині, Мічигані.