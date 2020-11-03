Вибори в США: перші результати голосування
Попередні результати виборів в США 2020 будуть з'являтися по завершенні офіційного голосування 3 листопада. Традиційно ніч після президентських виборів є вирішальною для встановлення імені переможця. Однак в цьому році підрахунок голосів може затягнутися через проведення дострокових виборів.
Оприлюднено перші результати
На двох виборчих дільницях у штаті Нью-Гемпшир вибори вже завершились. Голосування в Діксвілл-Нотч стартувало опівночі і тривало кілька хвилин. Перемогу в цьому містечку здобув Джо Байден з 5 голосами, Дональд Трамп отримав 0 голосів.
У Міллсфілді на виборах переможцем став чинний президент Трамп з підтримкою 16 виборців. За демокарата Байдена проголосувало 5 осіб.
Результати виборів президента США в Діксвілл-Нотч (фото: twitter.com/Frontlinestory)
Коли оголосять підсумки голосування
Зазвичай результати голосування громадян стають відомі наступного за днем виборів ранку. Після закриття виборчих дільниць протягом ночі головні американські ЗМІ оприлюднюють попередні підсумки виборів. Вони засновані на даних екзит-полів та офіційних даних від місцевої влади, по мірі підрахунку голосів у кожному штаті.
- Перші прогнози з'являться в Північній Кароліні після завершення голосування 3 листопада о 19:30 (02:30 4 листопада за Києвом). Також в цей час закриються дільниці в Огайо.
- О 20:00 (03:00 за київським часом) завершиться голосування у Флориді і Пенсільванії.
- О 21:00 (04:00 за Києвом) - закінчення виборів в Арізоні, Мічигані, Вісконсині.
Процес обробки бюлетенів займе від декількох діб до декількох тижнів, після чого буде сформована Колегія вибірників.
Варто зазначити, що в США діє непряма система виборів, тому переможця визначають не за результатом волевиявлення більшості громадян, а голосуванням делегатів від кожного штату.
Воно пройде через 41 день після загальних виборів - 14 грудня 2020. Офіційне оголошення переможця відбудеться 6 січня 2021 року.
Як вплине дострокове голосування встановлення результатів
Під час виборчої кампанії 2020 надзвичайно популярним у американців стало "раннє" голосування. Через пандемію СOVID-19 його умови в ряді штатів спростилися, і майже 100 млн американців скористалося можливістю відправити бюлетень поштою або прийти на дільницю достроково.
Саме цей спосіб голосування і рекордно висока явка, на думку експертів, можуть істотно затягнути процес встановлення результатів, тому що правила підрахунку голосів у штатах розрізняються:
- У деяких з них спочатку будуть оброблятися бюлетені, заповнені особисто в день виборів. Наприклад, у Вісконсині, Мічигані і Пенсільванії підрахунок "дострокових" голосів почнеться тільки з 3 листопада.
- В інших штатах (Флорида, Арізона, Північна Кароліна і ін.) результат раннього голосування буде повідомлятися першим або включатися в попередній підрахунок разом з бюлетенями офіційного дня виборів 3 листопада.
- Крім того, в ряді штатів прийматимуть поштові бюлетені і після дня виборів, якщо на штампі листа вказана дата до 3 листопада, наприклад, в Огайо.
Прогноз результатів виборів в США
Головними конкурентами в боротьбі за президентське крісло є чинний глава держави, республіканець Дональд Трамп і представник Демократичної партії, колишній віце-президент Джо Байден. За даними передвиборних рейтингів ресурсу RCP, Байден випереджав Трампа майже на 7% (50,7% проти 44,0%).
Протягом виборчої кампанії демократи виступали за дострокове голосування, тому соцдослідження прогнозують лідерство Джо Байдена за результатами обробки бюлетенів, відправлених поштою.
Так, попередні результати у Флориді і Арізоні найімовірніше виявляться на користь демократів. Згідно з рейтингами, Байден лідирує тут з перевагою в 2-3%, і в першу чергу в даних штатах оприлюднять підсумки дострокового голосування.
У той же час республіканці закликали виборців приходити на вибори в день голосування 3 листопада.
Тому перші підсумки виборів в штатах, що "коливаються" (де електоральні симпатії за кандидатів розподілилися порівну), можливо будуть відрізнятися від остаточних результатів після обробки всіх бюлетенів. Така ситуація можлива в Пенсільванії, Огайо, Вісконсині, Мічигані.