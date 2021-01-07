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Трамп пообіцяв мирно передати владу Байдену

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 07 січня 2021 11:08
Трамп пообіцяв мирно передати владу Байдену Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Чинний президент США Дональд Трамп після затвердження підсумків виборів в Конгресі пообіцяв мирно передати владу своєму наступнику Джо Байдену. При цьому Трамп досі не визнає результати голосування.

Про це йдеться в його заяві, передає CNN.

Зокрема, Трамп заявив, що офіційне підтвердження голосування Колегії вибірників "знаменує кінець найвидатнішого першого президентського терміну в історії".

"Незважаючи на те, що я повністю не згоден з результатами виборів, і факти підтверджують мене, тим не менш, 20 січня буде організований перехідний період", - йдеться в заяві Трампа.

Він також підкреслив, що продовжить боротьбу за те, щоб враховувалися "тільки законні голоси".

"Хоча це означає кінець найвидатнішого першого президентського терміну в історії, це лише початок нашої боротьби за те, щоб знову зробити Америку великою", - додав Трамп.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Трампа можуть достроково позбавити повноважень через підбурювання до заворушень в США, які призвели до смерті чотирьох осіб.

Тим часом стало відомо, що Вашингтон продовжив режим надзвичайної ситуації до інавгурації Джо Байдена 20 січня.

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