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Республіканці можуть підтримати відсторонення Трампа, - Axios

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 07 січня 2021 09:50
Республіканці можуть підтримати відсторонення Трампа, - Axios Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Представники Республіканської партії в зв'язку із заворушеннями в США можуть підтримати відсторонення чинного президента Дональда Трампа. Зокрема, діючі співробітники його адміністрації та члени Конгресу готові обговорювати такі сценарії.

Про це пише видання Axios з посиланням на джерела в Республіканській партії.

За даними Axios, республіканці можуть піти на цей крок, оскільки побоюються, що ще два тижні перебування Трампа при владі можуть призвести до нових безладів і сутичок. При цьому представники Республіканської партії вважають, що ескалація негативно позначиться на іміджі політичної сили.

В якості можливих варіантів в Республіканській партії називають процедуру імпічменту, на яку, очевидно, не вистачить часу. Крім того, обговорюється застосування 25-й поправки до конституції США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що демократи просять віце-президента Майка Пенса задіяти саме цю поправку. Вона допускає відставку президента на вимогу віце-президента і більшості керівників органів виконавчої влади.

Кілька топ-чиновників Білого дому вже пішли у відставку після заворушень.

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