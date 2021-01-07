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Трамп пообещал мирно передать власть Байдену

Новина українською → Вашингтон, Четверг 07 января 2021 11:08
Трамп пообещал мирно передать власть Байдену Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Действующий президент США Дональд Трамп после утверждения итогов выборов в Конгрессе обещает мирно передаст власть своему преемнику Джо Байдену. При этом Трамп до сих пор не признает результаты голосования.

Об этом говорится в его заявлении, передает CNN.

В частности, Трамп заявил, что официальное подтверждение голосования Коллегии выборщиков "знаменует конец величайшего первого президентского срока в истории".

"Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают меня, тем не менее, 20 января будет организованный переходный период", - говорится в заявлении Трампа.

Он также подчеркнул, что продолжит борьбу за то, чтобы учитывались "только законные голоса".

"Хотя это означает конец величайшего первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой", - добавил Трамп.

Напомним, РБК-Украина писало, что Трампа могут досрочно лишить полномочий из-за подстрекательства к беспорядкам в США, которые привели к смерти четырех человек.

Тем временем стало известно, что Вашингтон продлил режим чрезвычайной ситуации до инаугурации Джо Байдена 20 января.

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