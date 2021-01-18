Трамп не планує помилування Ассанжа, - Fox News

Чинний президент США Дональд Трамп не планує помилування засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в останні дні свого президентства. Очікується, що до фінального списку увійдуть від 50 до 100 осіб.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерела, які знайомі зі списком.

Повідомляється, що оголосять про помилування у вівторок. Проте є невелика ймовірність, що Білий дім виступить з заявою в середу вранці до інавгурації нового президента Джо Байдена.

За даними джерел, незважаючи на агресивну кампанію WikiLeaks з метою домогтися помилування Ассанжа, Трамп не буде приймати такого рішення. Мін'юст США вже заявив, що Ассанж має постати перед судом за 18 обвинуваченнями, висунутими ще адміністрацією Барака Обами в 2010 році. Максимальний термін за злом урядових комп'ютерів у справі Ассанжа становить 175 років.

Також повідомляється, що з великою часткою ймовірності Трамп помилує репера Ліл Вейна, який визнав себе винним у незаконному зберіганні позолоченого пістолета, кокаїну, екстазі та інших наркотиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп готується помилувати близько 100 людей в останній день президентства.

Зазначимо, раніше суд Лондона відмовив в екстрадиції Ассанжа до США.