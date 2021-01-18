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Трамп готується помилувати близько 100 людей в останній день президентства

Новость на русском → Понеділок 18 січня 2021 06:25
Трамп готується помилувати близько 100 людей в останній день президентства Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп готується оголосити близько 100 помилувань у свій останній повний робочий день у вівторок, 19 січня. Проте у списку немає самого Трампа.

Про це повідомили три джерела, знайомі з цим питанням, пише CNN.

Два джерела повідомили, що в неділю в Білому домі відбулося засідання, на якому був узгоджений список помилувань.

Заворушення 6 січня, які призвели до другого імпічменту Трампа, ускладнили його бажання помилувати себе, своїх дітей і особистого адвоката Руді Джуліані.

"На даний момент помічники не думають, що він це зробить, але тільки Трамп знає, що він зробить зі своєю останньою президентською владою, перш ніж він офіційно піде з посади опівдні 20 січня", - пише видання.

Один з чиновників Білого дому сказав, що документи для помилування ще не складені.

"Гучні імена, такі як Джуліан Ассанж, в даний час відсутні в списку на помилування. Однак список ще може змінитися. Також неясно, чи буде помилуваний колишній радник Трампа Стів Бэннон", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Трамп обговорював питання про помилування. Він хотів помилувати себе в останні дні свого президентства.

РБК-Україна писало, що Трамп планує залишити Вашингтон за кілька годин до інавгурації Джо Байдена.

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