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Трамп не планирует помилование Ассанжа, - Fox News

Автор: РБК-Украина

Действующий президент США Дональд Трамп не планирует помилование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в последние дни своего президенства. Ожидается, что в финальный список войдут от 50 до 100 человек.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники, которые знакомы со списком.

Сообщается, что объявят о помиловании во вторник. Однако есть небольшая вероятность, что Белый дом выступит с заявлением в среду утром до инаугурации нового президента Джо Байдена.

По данным источников, несмотря на агрессивную кампанию WikiLeaks с целью добиться помилования Ассанжа, Трамп не будет принимать такого решения. Минюст США уже заявил, что Ассанж должен предстать перед судом по 18 обвинениям, выдвинутым еще администрацией Барака Обамы в 2010 году. Максимальный срок за взлом правительственных компьютеров по делу Ассанжа составляет 175 лет.

Также сообщается, что с большой долей вероятности Трамп помилует рэпера Лил Уэйна, который признал себя виновным в незаконном хранении позолоченного пистолета, кокаина, экстази и других наркотиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп готовится помиловать около 100 людей в последний день президентства.

Отметим, ранее суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в США.

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