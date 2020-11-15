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Трамп відмовився визнати перемогу Байдена на виборах у США

Автор: РБК-Україна

Чинний американський президент Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США. На його думку, Байден переміг тільки "в очах брехливих ЗМІ".

Про це він написав у своєму Twitter.

"Це сфальсифіковані вибори. Ми переможемо! Він (Байден, - ред.) переміг тільки в очах брехливих ЗМІ. Я ще нічого не уступив, нас чекає довгий шлях", - додав Трамп.

Зазначимо, раніше Трамп заявив, що Джо Байден виграв вибори, оскільки вони нібито були сфальсифіковані. Він також в черговий раз розкритикував голосування поштою.

Нагадаємо, раніше The New York Times з посиланням на джерела в Білому домі стверджувало, що Трамп усвідомлює поразку на виборах та вже він думає про можливість участі у наступних виборах в 2024 році.

Також повідомлялося, що прихильники Трампа вийшли на вулиці Вашингтона на його підтримку на виборах голови держави, люди тримали в руках американські прапори та вимагали припинити "крадіжку голосів". Багато прийшли у футболках та кепках з написом Make Great America Again! - передвиборчим гаслом Трампа в 2016 році.

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