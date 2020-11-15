ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Прихильники Трампа вийшли на вулиці проти результатів виборів

Новость на русском → Вашингтон, Неділя 15 листопада 2020 03:29
Прихильники Трампа вийшли на вулиці проти результатів виборів Фото: протести в США (Flickr)
Автор: Артур Родивилов

Прихильники нинішнього президента США Дональда Трампа вийшли на вулиці Вашингтона на його підтримку на виборах глави держави. Сотні людей зібралися на Freedom Plaza, неподалік від Білого дому.

Про це повідомляє NBC4 Washington.

Люди тримають в руках американські прапори і вимагають припинити крадіжку голосів. Багато людей прийшли у футболках та кепках з написом Make Great America Again!, тобто "Зробимо Америку знову великою!", - передвиборчого гасла Трампа 2020 року.

Частина мітингувальників попрямувала до будівлі Верховного суду в знак протесту проти результатів виборів, які, на думку прихильників американського лідера, були сфальсифіковані.

Свій мітинг проводить і група противників чинного президента. Між групами мітингувальників спостерігаються невеликі сутички.

Раніше РБК-Україна писало, що Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) США заявило, що вибори президента в 2020 році стали найбільш безпечними в історії. При цьому у Агентстві немає доказів того, що бюлетені з голосами виборців були втрачені або віддані на користь іншого кандидата.

Раніше штаб Трампа заявив, що отримав кілька доказів фальсифікації на виборах президента США.

Також РБК-Україна в матеріалі "Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі" писало про те, чому Трамп чіпляється за Білий дім, а також, хто може зайняти ключові посади в адміністрації Байдена.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Дональд Трамп Вибори в США
NEWS
Зеленський мерам-порушникам: продовжите грати у добрих поліцейських - програємо всі
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Зеленський мерам-порушникам: продовжите грати у добрих поліцейських - програємо всі
DAILY
Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі