Прихильники Трампа вийшли на вулиці проти результатів виборів

Прихильники нинішнього президента США Дональда Трампа вийшли на вулиці Вашингтона на його підтримку на виборах глави держави. Сотні людей зібралися на Freedom Plaza, неподалік від Білого дому.

Про це повідомляє NBC4 Washington.

Люди тримають в руках американські прапори і вимагають припинити крадіжку голосів. Багато людей прийшли у футболках та кепках з написом Make Great America Again!, тобто "Зробимо Америку знову великою!", - передвиборчого гасла Трампа 2020 року.

Things have gotten tense at times at the #MillionMAGAMarch. Moments ago someone лопатою a Trump flag lunged it at a counter protester with Refuse Fascism.



At other times there was pushing, one man pulled a sign out of a woman's hands and hit her with it. https://t.co/hkIueooo98 pic.twitter.com/7AJzYtBJAs