Байден переміг через сфальсифіковані вибори, - Трамп

Чинний президент США Дональд Трамп впевнений, що його опонент Джо Байден виграв вибори, оскільки вони нібито були сфальсифіковані. Він також в черговий раз розкритикував голосування поштою.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Байден переміг, тому що вибори були сфальсифіковані. Не були допущені до підрахунку голосів спостерігачі від республіканців, голоси підраховувалися приватною компанією, що належить радикальним лівим, з поганою репутацією Dominion і жахливим обладнанням", - заявив Трамп.

За його словами, всі проблеми, які сталися в ніч виборів, нібито були спробою демократів "вкрасти голоси".

"Однак їм вдалося багато, їх не зловили. Вибори поштою - дурний жарт!", - додав Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп вперше за останні кілька днів поспілкувався зі ЗМІ, заявивши, що не знає, чиєю буде майбутня Адміністрація президента США.

Також стало відомо, що Пенсільванія і Мічиган відхилили позови республіканців про визнання недійсними поштових бюлетенів, які забезпечили перемогу Байдену.