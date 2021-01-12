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Трамп назвав імпічмент "полюванням на відьом": це викличе жахливий гнів

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 12 січня 2021 17:39
Трамп назвав імпічмент "полюванням на відьом": це викличе жахливий гнів Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Чинний президент США Дональд Трамп вважає запуск процедури імпічменту у Конгресі США "продовженням полювання на відьом". Він також попередив, що його імпічмент викличе жахливий гнів.

Про це у Twitter повідомив кореспондент LA Times Ілай Стоколс.

Повідомляється, що Трамп вперше після штурму Капітолію дав коментарі пулу репортерів в Білому домі. За його словами, імпічмент є продовженням "найбільшої історії політичного полювання на відьом".

"Я думаю, що це викличе жахливий гнів", - цитує Стоколс заяву Трампа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФБР отримало інформацію про підготовку повстання на території США, якщо конгресмени оголосять імпічмент Трампу або відсторонять його від виконання обов'язків президента. Крім того, до Вашингтону нібито може відправитися озброєна група, яка спровокує нові масові заворушення.

РБК-Україна писало, що Конгрес США вдруге готується почати процедуру імпічменту Трампа. Демократи хочуть відсторонити його в останні дні президентства через недавні заворушення у Вашингтоні.

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