Трамп назвал импичмент "охотой на ведьм": это вызовет ужасный гнев

Действующий президент США Дональд Трамп считает запуск процедуры импичмента в Конгрессе США "продолжением охоты на ведьм". Он также предупредил, что его импичмент вызовет ужасный гнев.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент LA Times Илай Стоколс.

Сообщается, что Трамп впервые после штурма Капитолия дал комментарии пулу репортеров в Белом доме. По его словам, импичмент является продолжением "величайшей истории политической охоты на ведьм".

"Я думаю, что это вызовет ужасный гнев", - цитирует Стоколс заявление Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что ФБР получило информацию о подготовке восстания на территории США, если конгрессмены объявят импичмент Трампу или отстранят его от выполнения обязанностей президента. Кроме того, в Вашингтон якобы может отправиться вооруженная группа, которая спровоцирует новые массовые беспорядки.

РБК-Украина писало, что Конгресс США во второй раз готовится начать процедуру импичмента Трампа. Демократы хотят отстранить его в последние дни президентства из-за недавних беспорядков в Вашингтоне.