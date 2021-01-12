ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Трамп назвал импичмент "охотой на ведьм": это вызовет ужасный гнев

Новина українською → Вашингтон, Вторник 12 января 2021 17:39
Трамп назвал импичмент "охотой на ведьм": это вызовет ужасный гнев Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Действующий президент США Дональд Трамп считает запуск процедуры импичмента в Конгрессе США "продолжением охоты на ведьм". Он также предупредил, что его импичмент вызовет ужасный гнев.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент LA Times Илай Стоколс.

Сообщается, что Трамп впервые после штурма Капитолия дал комментарии пулу репортеров в Белом доме. По его словам, импичмент является продолжением "величайшей истории политической охоты на ведьм".

"Я думаю, что это вызовет ужасный гнев", - цитирует Стоколс заявление Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что ФБР получило информацию о подготовке восстания на территории США, если конгрессмены объявят импичмент Трампу или отстранят его от выполнения обязанностей президента. Кроме того, в Вашингтон якобы может отправиться вооруженная группа, которая спровоцирует новые массовые беспорядки.

РБК-Украина писало, что Конгресс США во второй раз готовится начать процедуру импичмента Трампа. Демократы хотят отстранить его в последние дни президентства из-за недавних беспорядков в Вашингтоне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп импичмент
NEWS
Шмыгаль анонсировал скорое снижение цен на газ
РБК-Украинаинформационное агентство Шмыгаль анонсировал скорое снижение цен на газ
DAILY
Тестовый режим: стоит ли верить статистике Минздрава о заболевших COVID-19
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тестовый режим: стоит ли верить статистике Минздрава о заболевших COVID-19