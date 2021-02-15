ТКГ двічі збиратиметься цього тижня: що планують обговорювати

Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі цього тижня двічі збиратиметься на засідання. ТКГ проведе зустрічі у відеоформаті 16 та 17 лютого.

Про це повідомила українська делегація в ТКГ у своєму Telegram-каналі .

Крім того, українська сторона планує винести на розгляд ТКГ питання щодо численних порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії на Донбасі.

У вівторок, 16 лютого, відбудуться засідання робочих груп ТКГ: з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи. У середу планується відеоконференція загального засідання ТКГ.

Нагадаємо, на форумі "Україна 30" глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук сказав, що з Росією неможливо домовитися про врегулювання ситуації на Донбасі. Він наголосив, що "треба дивитися правді в очі".

Додамо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що виконати мінські домовленості неможливо, але Україна робитиме все для їх реалізації.