ТКГ двічі збиратиметься цього тижня: що планують обговорювати
Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі цього тижня двічі збиратиметься на засідання. ТКГ проведе зустрічі у відеоформаті 16 та 17 лютого.
Про це повідомила українська делегація в ТКГ у своєму Telegram-каналі.
У вівторок, 16 лютого, відбудуться засідання робочих груп ТКГ: з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи. У середу планується відеоконференція загального засідання ТКГ.
На порядку денному засідань ТКГ буде:
- імплементація мінських угод і домовленостей паризького саміту "нормандської четвірки";
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
- продовження розробки спільного плану щодо Донбасу;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових пунктів пропуску в Золотому та Щасті;
- обмін утримуваними особами;
- повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповану територію;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
Крім того, українська сторона планує винести на розгляд ТКГ питання щодо численних порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії на Донбасі.
Нагадаємо, на форумі "Україна 30" глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук сказав, що з Росією неможливо домовитися про врегулювання ситуації на Донбасі. Він наголосив, що "треба дивитися правді в очі".
Додамо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що виконати мінські домовленості неможливо, але Україна робитиме все для їх реалізації.