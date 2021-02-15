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ТКГ двічі збиратиметься цього тижня: що планують обговорювати

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 16:19
ТКГ двічі збиратиметься цього тижня: що планують обговорювати Фото: голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук (facebook.com/Леонід Кравчук)
Автор: Дмитро Левицький

Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі цього тижня двічі збиратиметься на засідання. ТКГ проведе зустрічі у відеоформаті 16 та 17 лютого.

Про це повідомила українська делегація в ТКГ у своєму Telegram-каналі.

У вівторок, 16 лютого, відбудуться засідання робочих груп ТКГ: з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи. У середу планується відеоконференція загального засідання ТКГ.

На порядку денному засідань ТКГ буде:

  • імплементація мінських угод і домовленостей паризького саміту "нормандської четвірки";
  • забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
  • продовження розробки спільного плану щодо Донбасу;
  • відновлення роботи КПВВ і відкриття нових пунктів пропуску в Золотому та Щасті;
  • обмін утримуваними особами;
  • повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповану територію;
  • відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Крім того, українська сторона планує винести на розгляд ТКГ питання щодо численних порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії на Донбасі.

Нагадаємо, на форумі "Україна 30" глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук сказав, що з Росією неможливо домовитися про врегулювання ситуації на Донбасі. Він наголосив, що "треба дивитися правді в очі".

Додамо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що виконати мінські домовленості неможливо, але Україна робитиме все для їх реалізації.

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