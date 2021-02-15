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ТКГ дважды будет собираться на этой неделе: что планируют обсуждать

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 16:19
ТКГ дважды будет собираться на этой неделе: что планируют обсуждать Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (facebook.com/Леонид Кравчук)
Автор: Дмитрий Левицкий

Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе на этой неделе дважды будет собираться на заседание. ТКГ проведет встречи в видеоформате 16 и 17 февраля.

Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ в своем Telegram-канале.

Во вторник, 16 февраля, состоятся заседания рабочих групп ТКГ: по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы. В среду планируется видеоконференция общего заседания ТКГ.

На повестке дня заседаний ТКГ будет:

  • имплементация минских соглашений и договоренностей парижского саммита "нормандской четверки";
  • обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
  • продолжение разработки совместного плана по Донбассу;
  • возобновление работы КПВВ и открытие новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье;
  • обмен удерживаемыми лицами;
  • полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированную территорию;
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Кроме того, украинская сторона планирует вынести на рассмотрение ТКГ вопрос о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России на Донбассе.

Напомним, на форуме "Украина 30" глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что с Россией невозможно договориться об урегулировании ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что "надо смотреть правде в глаза".

Добавим, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что выполнить минские договоренности невозможно, но Украина будет делать все для их реализации.

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