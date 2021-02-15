ТКГ дважды будет собираться на этой неделе: что планируют обсуждать
Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе на этой неделе дважды будет собираться на заседание. ТКГ проведет встречи в видеоформате 16 и 17 февраля.
Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ в своем Telegram-канале.
Во вторник, 16 февраля, состоятся заседания рабочих групп ТКГ: по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы. В среду планируется видеоконференция общего заседания ТКГ.
На повестке дня заседаний ТКГ будет:
- имплементация минских соглашений и договоренностей парижского саммита "нормандской четверки";
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
- продолжение разработки совместного плана по Донбассу;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированную территорию;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Кроме того, украинская сторона планирует вынести на рассмотрение ТКГ вопрос о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России на Донбассе.
Напомним, на форуме "Украина 30" глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что с Россией невозможно договориться об урегулировании ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что "надо смотреть правде в глаза".
Добавим, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что выполнить минские договоренности невозможно, но Украина будет делать все для их реализации.