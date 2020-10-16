Тіхановська планує візит в Україну

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська планує приїхати в України. Цей візит може відбутись після місцевих виборів.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Тіхановська вітає позицію міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про готовність підтримати санкції.

"Можливо, це буде ваш список, можливо, підкріплений введеними санкціями ЄС. Це явний знак підтримки білоруського народу в боротьбі", - зазначила вона.

Опозиціонерка виступає за взаємовигідні відносини з Україною.

"На Заході мене часто запитують, чи розуміють росіяни білоруську мову, коли ти починаєш говорити. Я відповідаю: "Ні, вони не розуміють, але українці нас зрозуміють. Ми розуміємо українську, вони розуміють нас. Наші мови трохи ближчі". Найближчим часом ми плануємо поїздку до Києва. Після місцевих виборів вже", - зазначила Тіхановська.

Зазначимо, вона не впевнена, що президент Росії Володимир Путін не повторить в Білорусі український сценарій 2014 року.

Нагадаємо, Білорусь оголосила Тіхановську в міжнародний розшук.