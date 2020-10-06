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Тіхановська не впевнена, що Путін не повторить в Білорусі український сценарій

Новость на русском → Вівторок 06 жовтня 2020 11:52
Тіхановська не впевнена, що Путін не повторить в Білорусі український сценарій Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com/strana888)
Автор: Игорь Литвиненко

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська не впевнена, що президент Росії Володимир Путін не повторить в Білорусі український сценарій 2014 року. При цьому вона вважає, що у війні немає ніякої потреби.

Про це передає прес-служба Тіхановської.

Вона вважає, що в 21-му столітті простіше сісти і поговорити, ніж починати війну.

"Я не можу бути впевнена ні в чому в даному випадку. Проте я закликаю до діалогу", - сказала Тіхановська.

Також вона додала, що протести, які тривають у Білорусі не контролюються ні з Росії, ні з Європи.

"Причина в тому, що Лукашенко не розуміє свій народ. Не хоче чути його волю. Якщо Лукашенко і справді хоче знати, кого звинувачувати, йому варто подивитися в дзеркало", - заявила Тіхановська.

Раніше РБК-Україна писало, що Тіхановська хоче зустрітися з Путіним, щоб з'ясувати, чому він підтримує Лукашенка.

До цього білоруська опозиціонерка підтримала ідею залучення Володимира Путіна до переговорів щодо ситуації в Білорусі. Вона очікує, що такі переговори могли б проходити за посередництва Франції та Німеччини.

Також повідомлялося, що Тіхановська закликала Європейський союз розширити санкції проти Білорусі.

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Новини України Політика Володимир Путін Білорусь Світлана Тіхановська
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