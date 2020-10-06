Тіхановська не впевнена, що Путін не повторить в Білорусі український сценарій
Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська не впевнена, що президент Росії Володимир Путін не повторить в Білорусі український сценарій 2014 року. При цьому вона вважає, що у війні немає ніякої потреби.
Про це передає прес-служба Тіхановської.
Вона вважає, що в 21-му столітті простіше сісти і поговорити, ніж починати війну.
"Я не можу бути впевнена ні в чому в даному випадку. Проте я закликаю до діалогу", - сказала Тіхановська.
Також вона додала, що протести, які тривають у Білорусі не контролюються ні з Росії, ні з Європи.
"Причина в тому, що Лукашенко не розуміє свій народ. Не хоче чути його волю. Якщо Лукашенко і справді хоче знати, кого звинувачувати, йому варто подивитися в дзеркало", - заявила Тіхановська.
Раніше РБК-Україна писало, що Тіхановська хоче зустрітися з Путіним, щоб з'ясувати, чому він підтримує Лукашенка.
До цього білоруська опозиціонерка підтримала ідею залучення Володимира Путіна до переговорів щодо ситуації в Білорусі. Вона очікує, що такі переговори могли б проходити за посередництва Франції та Німеччини.
Також повідомлялося, що Тіхановська закликала Європейський союз розширити санкції проти Білорусі.