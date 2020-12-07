"Театр абсурду": Кулеба про переговори в ТКГ і нормандському форматі

Україна зацікавлена в переговорах ТКГ і нормандській зустрічі. Українській стороні потрібно, щоб був результат від цих процесів.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Якщо хтось думає, що учасники ТКГ або переговорів у нормандському форматі регулярно не відчувають ефект театру абсурду, стикаючись з позиціями і аргументами тієї сторони, то ці люди глибоко помиляються", - розповів він.

Але, за його словами, в України немає вибору.

"Ми повинні рухатися вперед, ми повинні штовхати, тому що мова йде про нашу країну і нашу територіальну цілісность", - зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня Україна ініціювала позачергове засідання ТКГ, щоб розглянути питання виконання домовленостей "нормандської четвірки".

Крім того, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук пропонував провести "нормандську зустріч" на рівні лідерів до кінця 2020 року.