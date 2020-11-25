Україна в ТКГ пропонує провести нормандську зустріч до кінця року

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував до кінця 2020 року провести зустріч лідерів "нормандської четвірки". Пропозиція була висловлена на сьогоднішньому засіданні ТКГ.

Про це повідомила прес-служба української сторони ТКГ.

На думку Кравчука, на саміті лідери України, Німеччини, Франції та Росії змогли б підбити підсумки спроб виконати домовленостей, яких досягли на зустрічі в Парижі у грудні 2019 року, а також обговорити плани щодо їх подальшого виконання.

"Консолідована позиція лідерів держав нормандського формату, які ухвалили під час своїх зустрічей низку документів щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, є головним дороговказом для подальшої роботи", - пояснили в ТКГ.

Крім того, Кравчук зажадав від Росії взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо виконання домовленостей "нормандської четвірки" до кінця 2020 року.

Нагадаємо, нещодавно Кравчук називав умову проведення наступної зустрічі "нормандської четвірки".

Водночас в українській делегації в ТКГ говорили, що зустріч у нормандському форматі планується до 24 грудня.