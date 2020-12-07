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"Театр абсурда": Кулеба о переговорах в ТКГ и нормандском формате

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Украина заинтересована в переговорах ТКГ и нормандской встрече. Украинской стороне нужно, чтобы был результат от этих процессов.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

"Если кто-то думает, что участники ТКГ или переговоров в нормандском формате регулярно не испытывают эффект театра абсурда, сталкиваясь с позициями и аргументами той стороны, то эти люди глубоко ошибаются", - рассказал он.

Но, по его словам, у Украины нет выбора.

"Мы должны двигаться вперед, мы должны толкать, потому что речь идет о нашей стране и нашей территориальной целостности", - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе Украина инициировала внеочередное заседание ТКГ, чтобы рассмотреть вопросы выполнения договоренностей "нормандской четверки".

Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предлагал провести "нормандскую встречу" на уровне лидеров до конца 2020 года.

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