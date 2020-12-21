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Татаров склав повноваження заступника голови ОП на час слідства

Автор: Мілан Лєліч

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров тимчасово припинив повноваження на час слідства. Національне антикорупційне бюро підозрює його в причетності до корупції.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк.

За його словами, Татаров написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків і передачі їх іншій посадовій особі.

"Це зроблено для того, щоб уникнути будь-якого конфлікту інтересів, так як Татаров як раз займається так званим силовим блоком. Сьогодні він у добровільному порядку сам прийшов до НАБУ, щоб взяти участь у процесуальних діях і відповісти на всі питання, які є до нього і які викликають значний суспільний резонанс", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Татарову оголосили підозру в причетності до корупції. Слідство стверджує, що, працюючи в будівельної компанії "УкрБуд", він міг бути причетний до надання хабара за недостовірний висновок судового експерта у справі про аферу з квартирами для військових Національної гвардії.

Татаров був призначений в Офіс президента восени 2020 року, він відповідає за правоохоронний напрямок.

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Новини України подозрениеНАБУОфіс президента