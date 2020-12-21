Татаров сложил полномочия замглавы ОП на время следствия

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров временно приостановил полномочия на время следствия. Национальное антикоррупционное бюро подозревает его в возможной причастности к коррупции.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

По его словам, Татаров написал заявление о временном приостановлении исполнения своих должностных обязанностей и передачи их другому должностному лицу.

"Сделано это для того, чтобы избежать любого конфликта интересов, так как Татаров как раз курирует так называемый силовой блок. Сегодня он в добровольном порядке сам пришел в НАБУ, чтобы принять участие в процессуальных действиях и ответить на все вопросы, которые есть к нему и которые вызывают существенный общественный резонанс", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что Татарову объявили подозрение в причастности к коррупции. Следствие утверждает, что, работая в строительной компании "УкрБуд", он мог быть причастен к предоставлению взятки за недостоверное заключение судебного эксперта по делу об афере с квартирами для военных Национальной гвардии.

Татаров был назначен в Офис президента осенью 2020 года, он отвечает за правоохранительное направление.