Тарифна криза: Разумков проведе нараду з фракціями та прем'єром

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков сьогодні о 16:00 проведе нараду за участі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та голів парламентських фракцій та груп. Вони обговорять питання тарифної кризи.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Дійсно, така нарада планується. Її збирає голова парламенту, щоб зрозуміти, яка допомога законодавчої влади буде потрібна для швидкого вирішення тарифної кризи", - зазначила нардеп.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів найближчим часом ухвалить рішення, спрямоване на зниження ціни на газ для населення.

Він зазначав, що представники Міненерго і "Нафтогазу" раніше представили нардепам від СН два плани, обидва з яких приведуть до зниження платіжок для людей. Шмигаль підкреслював, що Кабміну важливо було почути конструктивні пропозиції по обох планах.

Як писало РБК-Україна, Міненерго пропонує знизити тарифи на газ з лютого на 44%. Йдеться про ціну 5 356 гривень за тисячу кубометрів.

Так, з 1 січня облгази підняли тарифи на послуги з транспортування газу, а компанії-постачальники підняли ціни на газ для населення. НАК "Нафтогаз" підняв тариф на 14% вище, ніж у грудні.