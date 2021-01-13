Тарифный кризис: Разумков проведет совещание с фракциями и премьером

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сегодня в 16:00 проведет совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и глав парламентских фракций и групп. Они обсудят вопросы тарифного кризиса.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Действительно, такое совещание планируется. Его собирает председатель парламента, чтобы понять, какая помощь законодательной власти потребуется для быстрого решения тарифного кризиса", - отметила нардеп.

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