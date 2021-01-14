Тарифна криза: нардепи сьогодні знову зберуться на нараду з Кабміном

Народні депутати знову зберуться на нараду з представниками Кабінету міністрів та Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо тарифного питання. Говоритимуть про зниження ціни за транспортування газу.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, на сьогоднішній онлайн-нараді будуть присутні прем'єр Денис Шмигаль та виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко.

"Лишається питання по транспортуванню, бо в облгазах збільшення (тарифу - ред.) також відбулося. Хочемо почути від НКРЕКП про план дій щодо облгазів", - сказала нардеп.

Також на порядку денному питання допомоги домогосподарствам, які відмовилися від газу та перейшли на електроопалення.

"Що робити з домогосподарствами, які перейшли на електрокотли. Є цілі міста, які відмовилися (від газу - ред.), наприклад, Нікополь. Частину пільг скасували. Хочемо зрозуміти, яке рішення. Як варіант - грошова субсидія", - додала Кравчук.

Нагадаємо, вчора Кабмін оголосив про намір знизити ціну на газ шляхом державного регулювання. Уряд планує встановити ціну на газ на рівні 6,99 гривні.

Крім того, уряд доручив Мінсоцполітики та Мінфіну опрацювати можливість надання субсидій власникам електрокотлів.