Кабмін надасть субсидії українцям, що використовують електроенергію для опалення

Кабінет міністрів спрямує субсидії українцям, що використовують електроенергію для опалення. Відповідне доручення глава Кабміну Денис Шмигаль дав Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів.

Про це він сказав у ході засідання уряду.

"З огляду на те, що було встановлено єдиний тариф на електроенергію з 1 січня, доручаю Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів спрямувати механізм субсидіювання, який допоможе людям, які використовують електроенергію для опалення своїх домівок", - зазначив Шмигаль.

Глава Кабміну підкреслив, що через збільшення тарифів у січні зростуть і субсидійні виплати для людей.

"В Україні 3,1 млн домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг, середній розмір 1600 гривень", - зазначив прем'єр і додав, що уряд значно спростив доступ до отримання таких субсидій.

Нагадаємо, 1 січня постанова КМУ про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрала чинності. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

Як писало РБК-Україна, станом на 1 січня 2021 року в Україні житлову субсидію отримує понад 3,1 млн домогосподарств. Ще майже 1,8 млн сімей користується пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.