Свіжий президентський рейтинг: кого підтримують українці

Якби президентські вибори відбувалися в середині жовтня 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. Чинного президента підтримують 25,3% серед усіх опитаних та 33,3% серед тих, хто визначився, за кого голосуватиме.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, планують проголосувати за:

Петра Порошенка 17,3%,

Юлію Тимошенко - 11,1%,

Юрія Бойка - 10,5%,

Ігоря Смешка - 9,5%,

Віктора Медведчука - 8,8%,

Олега Ляшка - 4,6%,

Кіру Рудик - 0,4%.

Ще 4,4% проголосують за іншого кандидата.

Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології протягом жовтня-листопада 2020 року. Польовий етап тривав з 17 по 24 жовтня. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основні випадкового генерування мобільних телефонних номерів. Всього було опитано 1502 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%. Після опрацювання результатів, протягом 5-8 листопада респондентів повторно опитували, щоб поставили декілька додаткових запитань. Всього повторно погодилися на інтерв’ю 1083 респонденти.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку листопада 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 31,2% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку листопада 2020 року дві третини громадян (65,5%) вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі. Водночас 17,5% респондентів задоволені напрямом, решта (17,0%) не змогли визначитися з відповіддю.