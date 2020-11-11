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Свежий президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы

Автор: Александр Белоус

Зеленский существенно опережает конкурентов

Если бы президентские выборы проходили в середине октября 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента поддерживают 25,3% среди всех опрошенных и 33,3% среди тех, кто определился, за кого будет голосовать.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, планируют проголосовать за:

  • Петра Порошенко 17,3%,
  • Юлию Тимошенко - 11,1%,
  • Юрия Бойко - 10,5%,
  • Игоря Смешко - 9,5%,
  • Виктора Медведчука - 8,8%,
  • Олега Ляшко - 4,6%,
  • Киру Рудик - 0,4%.

Еще 4,4% проголосуют за другого кандидата.

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Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение октября-ноября 2020 года. Полевой этап длился с 17 по 24 октября. Опрос проводился методом CATI. Всего было опрошено 1502 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%. После обработки результатов, в течение 5-8 ноября респондентов повторно опрашивали, чтобы поставили несколько дополнительных вопросов. Всего повторно согласились на интервью 1083 респондента.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в начале ноября 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 31,2% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в начале ноября 2020 году две трети граждан (65,5%) считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. В то же время 17,5% респондентов довольны направлением, остальные (17,0%) не смогли определиться с ответом.

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