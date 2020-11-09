Суд закрив справу проти судді КСУ Мойсика

Голосіївський районний суд Києва закрив справу проти судді Конституційного суду Володимира Мойсика. Національне агентство з запобіганню корупції звинуватило цього суддю у несвоєчасному поданні е-декларації.

Про це РБК-Україна сказав сам суддя.

Він зазначив, що у понеділок, 9 листопада, суд розглянув адмінпротокол, складений на нього співробітниками НАЗК.

"Сьогодні цю справу закрили", - повідомив Мойсик про підсумки засідання.

Він зазначив, що сьогодні була оголошена тільки резолютивна частина рішення. При цьому Мойсик допускає, що на рішення вплинув вердикт КСУ про неконституційність покарання за недостовірне е-декларування.

У понеділок, 9 листопада, Голосіївський райсуд Києва повинен був розглянути справу проти ще одного судді КСУ Ігоря Сліденка, якого НАЗК також звинувачує у неподанні декларації. За даними джерела РБК-Україна, це засідання було перенесено на 18 листопада через неявку судді Сліденка.

Обидва судді КСУ заперечують пред'явлені їм звинувачення НАЗК, вони стверджують, що не задекларували вчасно свою зарплату з об'єктивних причин, пов'язаних з технічною поломкою комп'ютера і відсутністю в країні.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд скасував право НАЗК перевіряти декларації та виявляти конфлікт інтересів. Ці повноваження НАЗК суд визнав неконституційними.

Пізніше стало відомо, що напередодні цього рішення НАЗК готувалося вручити протоколи про конфлікт інтересів трьом суддям КСУ, серед яких були Мойсик та Сліденко.

Крім того, суддя Мойсик розповів, чи буде він подавати у відставку після рішення КСУ щодо декларування.