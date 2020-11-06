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Суддя КСУ Мойсик не має наміру йти у відставку

Новость на русском → Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 13:42
Суддя КСУ Мойсик не має наміру йти у відставку Фото: Володимир Мойсик (УНІАН)
Автор: Олег Черниш

Суддя Конституційного суду Володимир Мойсик не має наміру йти у відставку. Раніше його призвали піти у відставку депутати Верховної ради.

Про це він сказав РБК-Україна.

У той же час, суддя визнає, що НАЗК склало на нього адмінпротокол за несвоєчасну подачу декларації. При цьому Мойсик заперечує, що ця ситуація призвела до конфлікту інтересів при розгляді ним справи про неконституційність повноважень НАЗК.

У відставку йти суддя також не збирається.

"Нам фактично пропонують залишити Українську державу без Конституційного суду. Такого не може бути. Я піду у відставку, коли сам захочу. Я не вважаю, що хоч на йоту я щось порушив, щоб повинен був йти у відставку", - заявив Мойсик.

Крім того, він заперечує звинувачення політиків, що судді КСУ працюють в інтересах Росії.

"Подивіться, що вони пишуть. Що нібито в КСУ є група, яка підтримує Росію. Так я пройшов два Майдану, я в 2014 році керував Коломийської сотнею на другому Майдані, я перебуваю у двох російських постановах про розшук і фінансових санкціях! І це я ще з Росією пов'язаний?", - зазначив суддя КСУ.

Він закликає всі сторони не нагнітати конфлікт і виробити рішення в інтересах України.

Нагадаємо, раніше понад 200 народних депутатів підтримали звернення до суддів Конституційного суду, які підтримали рішення щодо декларування, із закликом самостійно піти у відставку.

Як писало РБК-Україна, КСУ прийняв до розгляду звернення нардепів.

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