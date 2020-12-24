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Суд щодо Татарова перенесли через плутанину з передачею справи до СБУ

Новость на русском → Київ, Четвер 24 грудня 2020 13:49
Суд щодо Татарова перенесли через плутанину з передачею справи до СБУ Фото: Олег Татаров (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення прийнято у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, прийнято рішення про перенесення судового засідання на 28 грудня на 12:30. До цієї дати мають прояснити, чи є процесуальні повноваження у прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що справу Татарова з підслідності САП і НАБУ передали Службі безпеки України.

Фото: суд по справі Татарова (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше джерело в правоохоронних органах повідомило РБК-Україна, що справу Татарова було передано на розслідування СБУ за рішенням Печерського райсуду Києва.

Сьогодні ВАКС мав обрати йому запобіжний захід. Звинувачення просило для нього арешт з можливістю виходу під заставу на 10 млн гривень.

Антикорупційні органи підозрюють Татарова у причетності до корупційної схеми. Нібито він передав хабар у вигляді машиномісця за висновок судового експерта у справі про аферу з житлом для Національної гвардії.

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