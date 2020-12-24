ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Суд по Татарову перенесли из-за неразберихи с передачей дела в СБУ

Новина українською → Киев, Четверг 24 декабря 2020 13:49
Суд по Татарову перенесли из-за неразберихи с передачей дела в СБУ Фото: Олег Татаров (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) перенес заседание по избранию меры пресечения замглавы Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, принято решение о переносе судебного заседания на 28 декабря на 12:30. До этой даты должны прояснить, есть ли процессуальные полномочия у прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отметим, сегодня стало известно, что дело Татарова из подследственности САП и НАБУ передали Службе безопасности Украины.

Фото: суд по делу Татарова (РБК-Украина)

Напомним, ранее источник в правоохранительных органах сообщил РБК-Украина, что дело Татарова было передано на расследование СБУ по решению Печерского райсуда Киева.

Сегодня ВАКС должен был избрать ему меру пресечения. Обвинение просило для него арест с возможностью выхода под залог на 10 млн гривен.

Антикоррупционные органы подозревают Татарова в причастности к коррупционной схеме. Якобы он передал взятку в виде машиноместа за вывод судебного эксперта по делу об афере с жильем для Национальной гвардии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика антикоррупционный суд Офис президента
NEWS
Выходные на карантине: что и как будет работать
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Выходные на карантине: что и как будет работать
DAILY
Нужен как воздух. Почему в больницах не хватает кислорода для больных COVID-19
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Нужен как воздух. Почему в больницах не хватает кислорода для больных COVID-19