Суд дозволив затримати Шарія

Воно також уточнило, що суд виніс рішення ще минулого тижня. Зокрема, він задовольнив клопотання правоохоронців і дозволив затримати Шарія і доставити його в суд для обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки України запросила міжнародну правову допомогу в справі Шарія. Очікується, що Київська міська прокуратура повинна підготувати документи для того, щоб була можливість проводити слідчі дії на території інших країн.

До цього блогер двічі не з'явився на допит в СБУ, після чого його оголосили в розшук. Шарія підозрюють в державній зраді, а також в порушенні рівноправності громадян за різними ознаками. Блогеру інкримінують поширення російської пропаганди.