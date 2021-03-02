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Суд дозволив затримати Шарія

Автор: Олег Черниш

Печерський районний суд Києва дозволив затримати блогера Анатолія Шарія. Підозрюваного в державній зраді дозволили затримати для обрання запобіжного заходу у суді.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Суд дозволив затримання підозрюваного", - повідомило джерело.

Воно також уточнило, що суд виніс рішення ще минулого тижня. Зокрема, він задовольнив клопотання правоохоронців і дозволив затримати Шарія і доставити його в суд для обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки України запросила міжнародну правову допомогу в справі Шарія. Очікується, що Київська міська прокуратура повинна підготувати документи для того, щоб була можливість проводити слідчі дії на території інших країн.

До цього блогер двічі не з'явився на допит в СБУ, після чого його оголосили в розшук. Шарія підозрюють в державній зраді, а також в порушенні рівноправності громадян за різними ознаками. Блогеру інкримінують поширення російської пропаганди.

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Новини України Анатолий ШарийЗадержание
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