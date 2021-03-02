UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Суд разрешил задержать Шария

Автор: Олег Черныш

Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария. Подозреваемого в государственной измене разрешили задержать для избрания меры пресечения в суде.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

"Суд разрешил задержание подозреваемого", - сообщил источник.

Он также уточнил, что суд вынес решение еще на прошлой неделе. В частности, он удовлетворил ходатайство правоохранителей и разрешил задержать Шария и доставить его в суд для избрания меры пресечения.

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины запросила международную правовую помощь в деле Шария. Ожидается, что Киевская городская прокуратура должна подготовить документы для того, чтобы была возможность проводить следственные действия на территории других стран.

До этого блогер дважды не явился на допрос в СБУ, после чего его объявили в розыск. Шария подозревают в государственной измене, а также в нарушении равноправия граждан по различным признакам. Блогеру инкриминируют распространение российской пропаганды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Анатолий ШарийЗадержание
Читайте также
СБУ обнаружила нарушения при перерегистрации "Партии Шария"
Прогноз погоды