ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Суд призначив нового основного присяжного у справі Шеремета

Новость на русском → Київ, Четвер 08 жовтня 2020 16:52
Суд призначив нового основного присяжного у справі Шеремета Фото: Едуард Чекін з плакатом "Хто вбив Павла Шеремета" (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Шевченківський районний суд Києва визначив нового основного присяжного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета замість усунутого Юрія Михайленка. Новим основним присяжним став Юрій Федоренко.

Про це було оголошено під час сьогоднішнього судового засідання у справі.

Нового присяжного було визначено автоматично.

"Згідно з протоколом автоматичного визначення присяжних визначено основних присяжних у складі Юрія Федоренка, Григорія Фірсова, Наталії Глоби", - заявила головуюча суддя.

Нагадаємо, сьогодні суд вирішив усунути від подальшого розгляду справи Шеремета одного з основних присяжних, а саме Юрія Михайленка. Причини цього рішення у суді не пояснили.

Як писало РБК-Україна, склад присяжних у справі Шеремета було визначено на початку вересня. Тоді визначили трьох основних присяжних та двох запасних.

Детальніше про те, як відбирали присяжних у справі Шеремета, ви можете прочитати в репортажі РБК-Україна.

На першому засіданні суду присяжних у справі Шеремета було оголошено обвинувальний акт щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, яких підозрюють у скоєнні злочину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство дело суд присяжных Павло Шеремет Суд
NEWS
У Польщі бачать можливість блокування будівництва "Північного потоку-2"
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин У Польщі бачать можливість блокування будівництва "Північного потоку-2"
DAILY
Олексій Чернишов: Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Олексій Чернишов: Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів