Літак з Навальним приземлився в РФ, але не там, де його чекали

Літак авіакомпанії "Перемога", в якому летів російський політик Олексій Навальний, приземлився в аеропорту "Шереметьєво". Хоча спочатку повинен був сісти у "Внуково".

Про це свідчать дані Flight Radar 24.

Рейс Берлін - Москва приземлився приблизно о 19:10 за київським часом.

Незадовго до посадки літака стало відомо, що аеропорт у московському "Внуково" перестав приймати рейси. Через це було вирішено, що борт з Берліна сяде в іншому столичному аеропорту "Шереметьєво".

Після приземлення в аеропорту "Шереметьєво" всі пасажири, в тому числі і Навальний з дружиною, сиділи в літаку близько півгодини, після чого всіх пасажирів почали випускати. Літак прибув в термінал D.

Що передувало

Навальний 13 січня заявив про намір повернутися в Росію 17 січня. Як очікувалося, він повинен був прилетіти в московський аеропорт "Внуково" о 18:20 за Києвом.

З самого ранку 17 січня в аеропорт "Внуково" приїхали правоохоронці, ОМОН, а ближче до вечора почалися затримання. Літак з Навальним, прокружів над Москвою близько півгодини, змінив траєкторію і попрямував в "Шереметьєво".

Раніше повідомлялося, що в московському аеропорту "Внуково" поліція продовжила затримання напередодні прильоту політика Олексія Навального. Затримали ряд його соратників і, ймовірно, брата Олега Навального.

Російський опозиціонер Олексій Навальний повертається в Росію сьогодні, 17 січня. Кілька місяців він перебував у Німеччині, проходячи курс лікування після отруєння.

Так, раніше стало відомо, що Навального затримають після повернення в РФ.