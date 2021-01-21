RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стратегія деокупації Криму направлена в РНБО: її можуть прийняти до кінця лютого

Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство закордонних справ спільно направило на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) стратегію деокупації Криму. Документ може бути схвалений РНБО до 26 лютого.

Про це заявила заступник глави МЗС Еміне Джапарова, передає "Радіо Свобода".

"Коли ми тільки починали розробляти архітектуру і бачення "Кримської платформи", ми разом з Постійним представництвом президента в АРК ініціювали розробку своїх частин стратегії деокупації і... відправили їх на розгляд РНБО. Ми очікуємо, що в символічні дати 26 лютого у нас буде тематичне засідання РНБО і прийняття подібної стратегії. Я знаю точно, що робота над цим ведеться", - сказала Джапарова.

Нагадаємо, стратегія деокупації Криму включає в себе створення Кримської платформи.

Зазначимо, саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. На саміті планують прийняти конкретні рішення щодо деокупації півострова.

Також РБК-Україна писало, що глава МЗС Дмитро Кулеба пообіцяв зробити тему Криму "пекельної" для Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КримЕміне Джапарова