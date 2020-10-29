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Названо нову можливу дату саміту Кримської платформи в Києві

Новость на русском → Київ, Четвер 29 жовтня 2020 15:35
Названо нову можливу дату саміту Кримської платформи в Києві Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міжнародний саміт Кримської платформи з деокупації півострова може пройти 21 травня 2021 року в Києві. Але на сьогодні розглядаються й інші дати.

Про це в інтерв'ю EURACTIV заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

За її словами, Кримська платформа є частиною стратегії України з деокупації півострова. Очікується, що вона буде працювати на кількох рівнях - голови держав, міністри, міжпарламентське співробітництво та експерти.

Джапарова зазначила, що новий формат має запуститися на так званому кримському саміті в Києві. Досі обговорюються попередні дати, серед яких - 21 травня наступного року. Про свою можливу участь заявили Туреччина, США і країни Балтії.

"Для нас дуже важливо знайти новий інструмент, щоб повернути Крим", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна планує провести кримський саміт в лютому. Джапарова зазначала, що робочою датою було 26 лютого - День опору російській окупації.

До цього президент України Володимир Зеленський заявляв, що Європейський союз готовий приєднатися до платформи з деокупації Криму.

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