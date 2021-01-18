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Названо дату саміту "Кримської платформи"

Новость на русском → Київ, Понеділок 18 січня 2021 09:31
Названо дату саміту "Кримської платформи" Фото: будівля ОП (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Саміт "Кримської платформи" відбудеться 23 серпня 2021 року. На саміті планують ухвалити конкретні рішення щодо деокупації півострова.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в інтерв’ю ТСН.ua.

"Вже чітко визначено дату проведення Кримського саміту (саміту "Кримської платформи", - ред.) - 23 серпня 2021 року. Офіс Президента працює разом з МЗС для підготовки відповідних запрошень світовим лідерам, відповідної концепції, програми саміту, організаційних моментів", - сказав він.

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