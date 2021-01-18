Названо дату саміту "Кримської платформи"
Фото: будівля ОП (РБК-Україна)
Саміт "Кримської платформи" відбудеться 23 серпня 2021 року. На саміті планують ухвалити конкретні рішення щодо деокупації півострова.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в інтерв’ю ТСН.ua.
"Вже чітко визначено дату проведення Кримського саміту (саміту "Кримської платформи", - ред.) - 23 серпня 2021 року. Офіс Президента працює разом з МЗС для підготовки відповідних запрошень світовим лідерам, відповідної концепції, програми саміту, організаційних моментів", - сказав він.
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