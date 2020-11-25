Степанов допустив введення жорсткого карантину в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я України допускають введення більш жорстких обмежень в Україні. Посилений карантин вводиться з точки зору епідеміології і цифр зростання.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів.

Міністр зазначив, що для покращення ситуації з COVID-19 треба розірвати ланцюг передачі хвороби.

"Зрозуміло, що ми дивимось і говоримо про те, що в нас таке може бути і, що може бути більш жорсткий карантин", - зазначив він.

За його словами, є інша сторона - економіка України, яка через введення повного локдауну може постраждати.

"Але, зрозуміло, що можуть бути такі обставини, що ми повинні будемо це ввести, задля нашого здоров'я", - зазначив Степанов.

У разі посилення карантину це буде стосуватись всіх регіонів України, зазначив міністр.

"Якщо ми говоримо про повний жорсткий карантин, то він буде торкатись усіх, без виключення, людей, так, як це було, умовно кажучи, весною", - резюмував він.

Нагадаємо, в коментарі РБК-Україна експерт повідомив, що пік коронавірусу в Україні може бути в січні-лютому. Протягом тижня-двох буде потужна епідемічна хвиля.

Раніше Максим Степанов назвав головну умову введення в Україні повного локдауну.