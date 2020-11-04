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Степанов допустив введення карантину "вихідного дня" в Україні

Автор: Анастасия Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я не виключають введення в Україні карантину "вихідного дня". Це потрібно, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

Він припустив, що закриють велику кількість магазинів, кафе і ресторани можуть працювати на "винос".

"Я не виключаю, що запропонуємо карантин "вихідного дня" - коли більш суворі обмеження будуть діяти у вихідні. Ми це робимо, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби", - заявив він.

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За словами міністра, комендантської години в Україні не буде, адже для цього в країні потрібно ввести надзвичайний стан. На питання, чи рекомендує МОЗ це, Степанов підкреслив: "Ми не рекомендуємо".

Вчора джерела РБК-Україна повідомили, що в Україні можуть ввести карантин "вихідного дня".

В ефірі одного з українських телеканалів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що карантин вихідного дня в Україні ще обговорюється.

Зазначимо, в Україні за минулу добу підтвердили 9524 нових випадків коронавірусу.

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